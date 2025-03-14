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14 марта, 01:49

Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Денвера, 178 человек эвакуированы

В международном аэропорту Денвера после приземления и рулёжки загорелся самолёт авиакомпании American Airlines. На опубликованных в Сети кадрах видно, как над воздушным судном поднимаются клубы серого дыма.

Пожар на самолёте. Видео © X / Art Candee

172 пассажира и шесть членов экипажа были экстренно эвакуированы по надувным трапам. Никто из них не пострадал, сказано в заявлении авиакомпании. В настоящий момент пожар ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются.

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А в Пенсильвании ранее легкомоторный самолёт рухнул прямо у дома престарелых почти сразу после взлёта. На борту находились пять человек, все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обложка ©

X / Art Candee

Тимур Хингеев
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