Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Денвера, 178 человек эвакуированы
В международном аэропорту Денвера после приземления и рулёжки загорелся самолёт авиакомпании American Airlines. На опубликованных в Сети кадрах видно, как над воздушным судном поднимаются клубы серого дыма.
Пожар на самолёте. Видео © X / Art Candee
172 пассажира и шесть членов экипажа были экстренно эвакуированы по надувным трапам. Никто из них не пострадал, сказано в заявлении авиакомпании. В настоящий момент пожар ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются.
А в Пенсильвании ранее легкомоторный самолёт рухнул прямо у дома престарелых почти сразу после взлёта. На борту находились пять человек, все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
X / Art Candee