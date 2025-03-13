Соучредитель крупнейшего в мире торрент-трекера погиб в авиакатастрофе

Соучредитель крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе в Словении. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

64-летний шведский бизнесмен вылетел на своём самолёте Mooney M20 из столицы Хорватии Загреба в Цюрих в Швейцарии. В понедельник самолёт врезался в деревянное строение на горе на севере Словении. Тело Лундстрема из-за плохой погоды извлекли лишь во вторник.