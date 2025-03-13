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13 марта, 04:41

Соучредитель крупнейшего в мире торрент-трекера погиб в авиакатастрофе

Соучредитель The Pirate Bay Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе в Словении

Карл Лундстрем. Обложка © Х / Tor-Björn Richthoff Änglasjö

Карл Лундстрем. Обложка © Х / Tor-Björn Richthoff Änglasjö

Соучредитель крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе в Словении. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

64-летний шведский бизнесмен вылетел на своём самолёте Mooney M20 из столицы Хорватии Загреба в Цюрих в Швейцарии. В понедельник самолёт врезался в деревянное строение на горе на севере Словении. Тело Лундстрема из-за плохой погоды извлекли лишь во вторник.

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Ранее директор Национального театра танца Якутии Александр Алексеев погиб в ДТП в Якутске. Авария произошла 5 марта с участием двух автомобилей.

Артём Гапоненко
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