Директор Национального театра танца Якутии Александр Алексеев погиб в ДТП в Якутске. Авария произошла 5 марта с участием двух автомобилей. Алексеев перенёс операцию, но врачи не смогли его спасти. Об этом ТАСС сообщили в театре.

«Нет слов, невосполнимая утрата», — сказали в театре.

По данным прокуратуры, в результате аварии погибли все трое пострадавших — водитель и два пассажира Toyota Succeed.