Директор Национального театра танца Якутии Александр Алексеев погиб в ДТП
Александр Алексеев. Обложка © dancesakha.info
Директор Национального театра танца Якутии Александр Алексеев погиб в ДТП в Якутске. Авария произошла 5 марта с участием двух автомобилей. Алексеев перенёс операцию, но врачи не смогли его спасти. Об этом ТАСС сообщили в театре.
«Нет слов, невосполнимая утрата», — сказали в театре.
По данным прокуратуры, в результате аварии погибли все трое пострадавших — водитель и два пассажира Toyota Succeed.
А ранее в Краснодаре в ДТП с участием иномарок погибли три человека. Один пассажир попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.