Три человека погибли в ДТП с участием легковушек в Краснодаре, момент попал на видео
МВД: В Краснодаре в ДТП с участием трёх автомобилей погибли 3 человека
Место ДТП в Краснодаре. Обложка © Telegram / 23 МВД
В Краснодаре произошло ДТП, в результате три человека погибли, ещё один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Две легковые машины столкнулись в Краснодаре. Видео © Telegram / 23 МВД
«1 марта около 01:40 в г. Краснодар на пересечении улиц Седина-Будённого произошло столкновение автомобилей «Киа Сид», «Джили» и «Киа Бонго», — указано в сообщении.
По данным полиции, водитель Kia Ceed проехал на красный свет, после чего столкнулся с Geely, который двигался на зелёный сигнал светофора. После этого Kia Ceed продолжил движение и врезался в стоящую машину Kia Bongo. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Kia Ceed, ещё один пассажир указанного авто попал в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
А ранее Life.ru писал, что на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии в ДТП попали сразу девять автомобилей. Всему виной был густой туман. Погибших не было, два человека получили травмы.