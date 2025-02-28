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Регион
28 февраля, 08:44

Четыре человека погибли под Курском в массовом ДТП с грузовиками

В Курской области четыре человека погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курской области 28 февраля четыре человека погибли в массовом ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Полиция Курской области

Трагедия случилась около 08:20 на 5-м км Юго-Восточного объезда Курска. По предварительным данным, столкнулись 11 транспортных средств: шесть легковых и пять грузовых автомобилей.

«В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения», — сообщили в полиции.

На месте работают полицейские, сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.

ДТП прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который прибыл на место аварии.

«Сегодняшнее утро началось с трагических новостей <...> На месте постарался поддержать родственников погибших. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Выражаю искреннее тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Хинштейна.

По его словам, в ДТП попали 12 машин, в том числе шесть грузовиков. Травмы получили пять человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

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Ранее смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло под Омском. Один человек погиб и восемь пострадали.

Никита Никонов
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