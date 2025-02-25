Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло под Омском

В Омской области столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. В результате аварии погиб один человек, ещё восемь пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

«По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее 9 человек, один из которых погиб, остальные доставлены в медицинское учреждение», — указано в сообщении.

По данным МВД, авария случилась на 261-м км автотрассы Омск — Муромцево. По предварительной информации, у грузового автомобиля «Ситрак», который следовал в составе автоколонны из четырёх большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом. После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль «LEXUS» въехал еще один грузовик.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В прокуратуре региона уточнили, что среди пострадавших есть один ребёнок, а погибшим является пассажир микроавтобуса. На месте аварии продолжают работать автоинспекторы.