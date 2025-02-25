В Краснодарском крае перевернулась пассажирская маршрутка, шестеро пострадали
Маршрутка перевернулась в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло опрокидывание маршрутного такси на заснеженной трассе. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом доложили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП с маршруткой под краснодаром. Фото © Telegram / 23 МВД
«На 85-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин 64-летний водитель, житель ст. Тбилисской, управляя автомобилем Fiat Ducato допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в результате происшествия шесть пассажиров получили травмы. Сотрудники экстренных служб устанавливают их личности.
Недавно в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли двух пострадавших и передали врачам. Сообщается, что в инциденте участвовали Lada Priora и Mercedes.