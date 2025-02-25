В Краснодарском крае перевернулась пассажирская маршрутка, шестеро пострадали

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло опрокидывание маршрутного такси на заснеженной трассе. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом доложили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП с маршруткой под краснодаром. Фото © Telegram / 23 МВД

«На 85-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин 64-летний водитель, житель ст. Тбилисской, управляя автомобилем Fiat Ducato допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия шесть пассажиров получили травмы. Сотрудники экстренных служб устанавливают их личности.