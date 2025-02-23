Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 08:28

В Сочи семь человек пострадали при ДТП с одним автомобилем на эстакаде

ДТП в Сочи. Обложка © Telegram / Служба спасения Сочи

ДТП в Сочи. Обложка © Telegram / Служба спасения Сочи

На трассе А-148 «Дублёр Курортного проспекта» в Сочи случилось ДТП. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом доложили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

ДТП в Сочи. Обложка © Telegram / Служба спасения Сочи

«Ночью на 23 февраля на ФАД А-148 «Дублёр Курортного проспекта» произошло ДТП с участием одного транспортного средства. Пострадали семь человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что шофёр не справился с управлением и влетел в опору эстакады.

В телеграм-канале Службы спасения Сочи добавили, что предварительно, в авто находилось восемь человек.

Молодожёны разбились насмерть по пути в аэропорт Оренбурга перед свадебным путешествием
Молодожёны разбились насмерть по пути в аэропорт Оренбурга перед свадебным путешествием

Ранее два человека погибли в смертельном ДТП с участием BMW на трассе М-11 под Тверью. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Немецкий авто разорвало на маленькие кусочки.

Николай Рюмин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar