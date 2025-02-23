В Сочи семь человек пострадали при ДТП с одним автомобилем на эстакаде

На трассе А-148 «Дублёр Курортного проспекта» в Сочи случилось ДТП. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом доложили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

ДТП в Сочи. Обложка © Telegram / Служба спасения Сочи

«Ночью на 23 февраля на ФАД А-148 «Дублёр Курортного проспекта» произошло ДТП с участием одного транспортного средства. Пострадали семь человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что шофёр не справился с управлением и влетел в опору эстакады.

В телеграм-канале Службы спасения Сочи добавили, что предварительно, в авто находилось восемь человек.