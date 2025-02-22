Молодожёны разбились насмерть по пути в аэропорт Оренбурга перед свадебным путешествием

В Оренбургской области пара новобрачных погибла в жуткой аварии. 50-летняя Злата Орлова вместе с 60-летним супругом ехали из города Абдулино в аэропорт. Возлюбленные планировали улететь в Турцию, чтобы справить там свой медовый месяц, но доехать им не удалось. О трагедии пишет kp.ru.

Страшная авария на 217 километре автомобильной дороги Уфа-Оренбург. Обложка © Telegram / МЧС России

Автомобиль Opel Astra столкнулся с огромным пассажирским автобусом, который ехал по маршруту Уфа – Кумертау. Передняя часть машины сильно повредилась. Супруги скончались ещё до приезда скорой.

«В тот страшный день – 16 февраля – она вместе с тем, кто стал её половинкой, её супругом, ехала по заснеженной трассе в свою новую, как она была уверена, счастливую жизнь… Судьбе было дано распорядиться по-другому», — рассказывают друзья погибшей Златы.

Родные всё ещё не могут поверить в произошедшее. Коллеги Златы организовали сбор материальной помощи семье. Сами похороны и прощание прошли 19 февраля. Женщину запомнили веселой, задорной и вечно молодой в душе.