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22 февраля, 11:13
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Молодожёны разбились насмерть по пути в аэропорт Оренбурга перед свадебным путешествием

В Оренбургской области молодожёны погибли в ДТП по дороге в аэропорт

Злата Орлова со своим супругом. Обложка © kp.ru

Злата Орлова со своим супругом. Обложка © kp.ru

В Оренбургской области пара новобрачных погибла в жуткой аварии. 50-летняя Злата Орлова вместе с 60-летним супругом ехали из города Абдулино в аэропорт. Возлюбленные планировали улететь в Турцию, чтобы справить там свой медовый месяц, но доехать им не удалось. О трагедии пишет kp.ru.

Страшная авария на 217 километре автомобильной дороги Уфа-Оренбург. Обложка © Telegram / МЧС России

Страшная авария на 217 километре автомобильной дороги Уфа-Оренбург. Обложка © Telegram / МЧС России

Автомобиль Opel Astra столкнулся с огромным пассажирским автобусом, который ехал по маршруту Уфа – Кумертау. Передняя часть машины сильно повредилась. Супруги скончались ещё до приезда скорой.

«В тот страшный день – 16 февраля – она вместе с тем, кто стал её половинкой, её супругом, ехала по заснеженной трассе в свою новую, как она была уверена, счастливую жизнь… Судьбе было дано распорядиться по-другому», — рассказывают друзья погибшей Златы.

Родные всё ещё не могут поверить в произошедшее. Коллеги Златы организовали сбор материальной помощи семье. Сами похороны и прощание прошли 19 февраля. Женщину запомнили веселой, задорной и вечно молодой в душе.

Никто не пристегнулся: Ночные покатушки закончились для лихача и его компании гибелью под колёсами грузовика
Никто не пристегнулся: Ночные покатушки закончились для лихача и его компании гибелью под колёсами грузовика

Напомним, что ранее на Ферганской улице в Москве произошла авария с участием автомобилей BMW, Ford и машины скорой помощи. В результате удара скорая перевернулась. Для эвакуации пострадавших был вызван вертолет.

Наталья Афонина
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