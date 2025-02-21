В Москве произошло ДТП со скорой помощью, BMW и Ford, пострадали 4 человека
В Москве произошла авария с участием BMW, Ford и машины скорой помощи. Последняя перевернулась от столкновения, пострадали четыре человека, сообщает с места корреспондент Life.ru.
ДТП с перевернувшейся скорой в Москве. Видео © Life.ru
ДТП произошло на Ферганской улице. Медицинский автомобиль от удара перевернуло, среди четверых пострадавших — трое из машины скорой, ещё один из «Форда». К месту для эвакуации раненых прибыл вертолёт.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП, которое произошло утром 21 февраля на Воздвиженке в Москве. Там столкнулись три автомобиля: два Mercedes и Aurus. В салоне правительственной машины находилась глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. С ней всё хорошо, а вот её водитель получил травмы. Момент аварии запечатлела камера.
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