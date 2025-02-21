В Москве произошло ДТП со скорой помощью, BMW и Ford, пострадали 4 человека

В Москве произошла авария с участием BMW, Ford и машины скорой помощи. Последняя перевернулась от столкновения, пострадали четыре человека, сообщает с места корреспондент Life.ru.

ДТП произошло на Ферганской улице. Медицинский автомобиль от удара перевернуло, среди четверых пострадавших — трое из машины скорой, ещё один из «Форда». К месту для эвакуации раненых прибыл вертолёт.