Глава Минсельхоза Оксана Лут оказалась в покорёженном после массового ДТП Aurus
Глава Минсельхоза Оксана Лут попала в ДТП на правительственном Aurus в Москве
Оксана Лут. Обложка © Life.ru
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут угодила в массовую аварию в центре Москвы на правительственном Aurus Senat. Об этом сообщает SHOT.
Авто после столкновения. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, правительственный автомобиль, в котором ехала министр, столкнулся с «мерседесом» на улице Воздвиженка. Происшествие обошлось без травм для Оксаны Лут, а вот её водитель получил некоторые повреждения. После аварии министра подкинули на работу сотрудники ГИБДД на своей машине.
Как уже писал Life.ru, ДТП случилось утром 21 февраля. В аварию на Воздвиженке угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. Автор ролика отмечает на кадрах, что правительственное авто «немножко не доехало до Госдумы».