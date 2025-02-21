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Регион
21 февраля, 08:26

Глава Минсельхоза Оксана Лут оказалась в покорёженном после массового ДТП Aurus

Глава Минсельхоза Оксана Лут попала в ДТП на правительственном Aurus в Москве

Оксана Лут. Обложка © Life.ru

Оксана Лут. Обложка © Life.ru

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут угодила в массовую аварию в центре Москвы на правительственном Aurus Senat. Об этом сообщает SHOT.

Авто после столкновения. Фото © Telegram / SHOT

Авто после столкновения. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, правительственный автомобиль, в котором ехала министр, столкнулся с «мерседесом» на улице Воздвиженка. Происшествие обошлось без травм для Оксаны Лут, а вот её водитель получил некоторые повреждения. После аварии министра подкинули на работу сотрудники ГИБДД на своей машине.

Как уже писал Life.ru, ДТП случилось утром 21 февраля. В аварию на Воздвиженке угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. Автор ролика отмечает на кадрах, что правительственное авто «немножко не доехало до Госдумы».

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу
Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу
Владимир Озеров
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