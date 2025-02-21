Глава Минсельхоза Оксана Лут оказалась в покорёженном после массового ДТП Aurus

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут угодила в массовую аварию в центре Москвы на правительственном Aurus Senat. Об этом сообщает SHOT.

Авто после столкновения. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, правительственный автомобиль, в котором ехала министр, столкнулся с «мерседесом» на улице Воздвиженка. Происшествие обошлось без травм для Оксаны Лут, а вот её водитель получил некоторые повреждения. После аварии министра подкинули на работу сотрудники ГИБДД на своей машине.