«Не доехал до Госдумы»: Правительственный Aurus попал в массовое ДТП у Кремля
Mash: Правительственный Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади в Москве
Правительственный Aurus Senat попал в массовое ДТП у Красной площади в Москве. По информации Mash, авто было закреплено за министерством сельского хозяйства и ранее использовалось бывшей главой ведомства Еленой Скрынник.
Место ДТП с Aurus Senat в Москве. Видео © Mash
Всё случилось утром 21 февраля на улице Воздвиженка. Всего в ДТП угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. В результате аварии пострадал один человек. Автор ролика отмечает на кадрах, что правительственное авто «немножко не доехало до Госдумы».
Ранее Life.ru узнал, что служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Дипломат и водитель получили травмы.
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