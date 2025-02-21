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21 февраля, 08:13

«Не доехал до Госдумы»: Правительственный Aurus попал в массовое ДТП у Кремля

Mash: Правительственный Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади в Москве

Правительственный Aurus Senat попал в массовое ДТП у Красной площади в Москве. По информации Mash, авто было закреплено за министерством сельского хозяйства и ранее использовалось бывшей главой ведомства Еленой Скрынник.

Место ДТП с Aurus Senat в Москве. Видео © Mash

Всё случилось утром 21 февраля на улице Воздвиженка. Всего в ДТП угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. В результате аварии пострадал один человек. Автор ролика отмечает на кадрах, что правительственное авто «немножко не доехало до Госдумы».

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Ранее Life.ru узнал, что служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Дипломат и водитель получили травмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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