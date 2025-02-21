«Не доехал до Госдумы»: Правительственный Aurus попал в массовое ДТП у Кремля

Правительственный Aurus Senat попал в массовое ДТП у Красной площади в Москве. По информации Mash , авто было закреплено за министерством сельского хозяйства и ранее использовалось бывшей главой ведомства Еленой Скрынник.

Всё случилось утром 21 февраля на улице Воздвиженка. Всего в ДТП угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. В результате аварии пострадал один человек. Автор ролика отмечает на кадрах, что правительственное авто «немножко не доехало до Госдумы».