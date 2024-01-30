Aurus Senat министра просвещения РФ сняли на видео после ДТП со снегоуборщиком в Москве Автомобиль министра просвещения РФ Кравцова попал в ДТП в Москве 30 января, 12:49 Сергей Кравцов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В Москве на Ленинском проспекте премиальный автомобиль Aurus Senat, числящийся за министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, въехал в снегоуборочную машину. Об этом сообщает Mash и публикует видео повреждённой машины.

В Москве попал в ДТП автомобиль Сергея Кравцова. Видео © T.me / Mash

Судя по кадрам, серьёзно повреждён правый борт автомобиля. Журналисты утверждают, что после столкновения водитель снял с Aurus номера, а пассажир пересел в подъехавший BMW, который, предположительно, приписан к правительственной "Автобазе № 2".

Ранее сообщалось, что известного драматурга и сценариста Александра Гельмана со множественными переломами ног доставили в травмпункт после ДТП на Тверском бульваре в центре Москвы. Авария произошла вечером 29 января.

Авторы Татьяна Миссуми