Aurus Senat министра просвещения РФ сняли на видео после ДТП со снегоуборщиком в Москве
Автомобиль министра просвещения РФ Кравцова попал в ДТП в Москве
Сергей Кравцов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
В Москве на Ленинском проспекте премиальный автомобиль Aurus Senat, числящийся за министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, въехал в снегоуборочную машину. Об этом сообщает Mash и публикует видео повреждённой машины.
В Москве попал в ДТП автомобиль Сергея Кравцова. Видео © T.me / Mash
Судя по кадрам, серьёзно повреждён правый борт автомобиля. Журналисты утверждают, что после столкновения водитель снял с Aurus номера, а пассажир пересел в подъехавший BMW, который, предположительно, приписан к правительственной "Автобазе № 2".
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