Посол России получил травмы, попав в ДТП на служебном автомобиле в Ереване
Служебный автомобиль посла РФ в Армении попал в ДТП в Ереване. Обложка © Telegram / SHOT
Служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщили в российской дипмиссии.
«Посол России С.П.Копыркин и водитель получили лёгкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Всё произошло из-за сильного гололёда на дорогах. В момент аварии дипломат находился на заднем сиденье машины.
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