Посол России получил травмы, попав в ДТП на служебном автомобиле в Ереване

Служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«Посол России С.П.Копыркин и водитель получили лёгкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Всё произошло из-за сильного гололёда на дорогах. В момент аварии дипломат находился на заднем сиденье машины.