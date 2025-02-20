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Регион
20 февраля, 20:29

Посол России получил травмы, попав в ДТП на служебном автомобиле в Ереване

Служебный автомобиль посла РФ в Армении попал в ДТП в Ереване. Обложка © Telegram / SHOT

Служебный автомобиль посла РФ в Армении попал в ДТП в Ереване. Обложка © Telegram / SHOT

Служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«Посол России С.П.Копыркин и водитель получили лёгкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Всё произошло из-за сильного гололёда на дорогах. В момент аварии дипломат находился на заднем сиденье машины.

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Артур Лапсаков
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