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15 февраля, 15:53

Взрыв прогремел в церкви Св. Богородицы в Армении, пострадал священник

Взрыв прогремел в приходском доме церкви Святой Богородицы в городе Мартуни Гегаркуникской области в Армении. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.

В результате происшествия пострадал настоятель храма Акоп Барсегян. По данным Sputnik Армения, священник получил ожоги на руках, ногах и лице. Первую помощь ему оказали в больнице Мартуни, но из-за отсутствия необходимых специалистов его отправили в Национальный ожоговый центр в Ереване.

Причины ЧП пока не выяснены. В результате взрывной волны выбросило входную дверь дома, окна разбиты. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Shutterstock / FOTODOM / Gevorg Simonyan

Александра Мышляева
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