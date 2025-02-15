Взрыв прогремел в церкви Св. Богородицы в Армении, пострадал священник

Взрыв прогремел в приходском доме церкви Святой Богородицы в городе Мартуни Гегаркуникской области в Армении. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.

В результате происшествия пострадал настоятель храма Акоп Барсегян. По данным Sputnik Армения, священник получил ожоги на руках, ногах и лице. Первую помощь ему оказали в больнице Мартуни, но из-за отсутствия необходимых специалистов его отправили в Национальный ожоговый центр в Ереване.

Причины ЧП пока не выяснены. В результате взрывной волны выбросило входную дверь дома, окна разбиты. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.