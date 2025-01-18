Израильская полиция сообщила о теракте в центре Тель-Авива

Палестинец с ножом напал на прохожих в центре Тель-Авива. Израильская полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Инцидент произошёл в районе улицы Левонтин, где находится много баров и ресторанов.

«Вооружённый ножом террорист прибыл в район ресторанов на улице Левонтин и ударил мирного гражданина, который был серьёзно ранен и эвакуирован для оказания медицинской помощи. Вооружённый гражданин, оказавшийся поблизости, выстрелил в террориста и нейтрализовал его», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли договорённости об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в анклаве. На первом этапе ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключённых, содержащихся в Израиле. ЦАХАЛ также отведёт силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся. Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в 09:30 по московскому времени 19 января.