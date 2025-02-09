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Регион
9 февраля, 14:25

Саратовский депутат Сергей Анисимов разбился насмерть на внедорожнике Tank

Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Анисимов погиб в ДТП

Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов. Обложка © Telegram / Максим Калядин

Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов. Обложка © Telegram / Максим Калядин

Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов трагически скончался в результате ДТП. Ему было 63 года. Он более десяти лет возглавлял фермерское хозяйство в Новозахаркино и работал. О гибели Анисимов сообщил глава Петровского района Максим Калядин.

Автомобиль Сергея Анисимова, на котором он попал в ДТП. Обложка © Telegram / МВД 64

Автомобиль Сергея Анисимова, на котором он попал в ДТП. Обложка © Telegram / МВД 64

Автомобиль Сергея Анисимова, на котором он попал в ДТП. Обложка © Telegram / МВД 64

Автомобиль Сергея Анисимова, на котором он попал в ДТП. Обложка © Telegram / МВД 64

«Был депутатом местного совета депутатов и районного собрания. Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо – проявлял твёрдую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нём», — говорится в сообщении.

Калядин также выразил глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея Анисимова.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась вблизи города Петровска в пятницу. По предварительным данным, внедорожник Tank 500, которым и управлял Анисимов, съехал в кювет и опрокинулся.

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Наталья Афонина
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