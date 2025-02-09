Саратовский депутат Сергей Анисимов разбился насмерть на внедорожнике Tank
Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Анисимов погиб в ДТП
Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов. Обложка © Telegram / Максим Калядин
Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов трагически скончался в результате ДТП. Ему было 63 года. Он более десяти лет возглавлял фермерское хозяйство в Новозахаркино и работал. О гибели Анисимов сообщил глава Петровского района Максим Калядин.
«Был депутатом местного совета депутатов и районного собрания. Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо – проявлял твёрдую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нём», — говорится в сообщении.
Калядин также выразил глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея Анисимова.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась вблизи города Петровска в пятницу. По предварительным данным, внедорожник Tank 500, которым и управлял Анисимов, съехал в кювет и опрокинулся.
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