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9 февраля, 12:20

Семилетняя гонщица разбилась насмерть о стену на соревнованиях в США

Семилетняя гонщица Родригес разбилась на соревнованиях по драг-рейсингу в Орландо

Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thereallipstickalley

Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thereallipstickalley

В США семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес трагически погибла во время соревнований по драг-рейсингу в американском Орландо. О её смерти сообщили представители автодрома в соцсетях.

Девочка не смогла справиться с управлением и вылетела с трассы во время гонки 2 февраля. Вдобавок ко всему она врезалась в бетонную стену. Элинесс Зои Диас Родригес сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти. Она умерла в среду, 5 февраля.

«Мы глубоко потрясены трагическим инцидентом, который произошёл на трассе в воскресенье. <...> Выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим и будем продолжать поддерживать их в наших мыслях», — говорится в сообщении.

Во время аварии спортсменка также сбила одного из стюардов. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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Наталья Афонина
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