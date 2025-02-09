Семилетняя гонщица разбилась насмерть о стену на соревнованиях в США
Семилетняя гонщица Родригес разбилась на соревнованиях по драг-рейсингу в Орландо
Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thereallipstickalley
В США семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес трагически погибла во время соревнований по драг-рейсингу в американском Орландо. О её смерти сообщили представители автодрома в соцсетях.
Девочка не смогла справиться с управлением и вылетела с трассы во время гонки 2 февраля. Вдобавок ко всему она врезалась в бетонную стену. Элинесс Зои Диас Родригес сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти. Она умерла в среду, 5 февраля.
«Мы глубоко потрясены трагическим инцидентом, который произошёл на трассе в воскресенье. <...> Выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим и будем продолжать поддерживать их в наших мыслях», — говорится в сообщении.
Во время аварии спортсменка также сбила одного из стюардов. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Ранее Life.ru рассказал, что во время хоккейного матча между командами «Сокол» и «Рубин» умер мужчина. Фанат внезапно потерял сознание на трибуне, но спасти его не удалось. Спортсмены выразили свои соболезнования семье погибшего. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем или хронические заболевания.