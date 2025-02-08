Мужчина умер во время хоккейного матча «Сокол» — «Рубин» в Красноярске
В Красноярске во время хоккейного матча между командами «Сокол» и «Рубин» скончался мужчина. Сообщается, что он внезапно потерял сознание на трибуне. Несмотря на все принятые меры, спасти его не удалось.
«Хоккейный клуб «Сокол» выражает соболезнования близким и родным умершего», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сокол»
Уточняется, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем или хронические заболевания.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти 45-летний мужчина скончался во время интимных игр. Он слишком сильно сдавил себе шею при мастурбации. Утром его обнаружили сожители, которые вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.
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