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21 февраля, 09:02

Камера сняла момент ДТП с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут в Москве

Оксана Лут. Обложка © Life.ru

Оксана Лут. Обложка © Life.ru

Во время ДТП, участницей которого стала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, чёрный Mercedes не заметил правительственный автомобиль Aurus Senat с мигалками, в результате чего машины столкнулись. Об этом сообщает Mash.

Момент столкновения. Видео © Telegram / Mash

Водитель авто GLS-класса, выезжая с Крестовоздвиженского переулка, не увидел движущийся слева по полосе для общественного транспорта правительственный автомобиль с мигалкой, в котором находилась министр сельского хозяйства Оксана Лут.

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Как уже писал Life.ru, ДТП случилось утром 21 февраля. В аварию на Воздвиженке угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. В правительственном авто оказалась Оксана Лут. Сейчас с ней всё в порядке, а вот её водитель получил травмы. Глава Минсельхоза России в итоге проехала остаток пути до работы на автомобиле ГИБДД.

Владимир Озеров
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