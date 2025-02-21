Камера сняла момент ДТП с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут в Москве

Во время ДТП, участницей которого стала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, чёрный Mercedes не заметил правительственный автомобиль Aurus Senat с мигалками, в результате чего машины столкнулись. Об этом сообщает Mash.

Как уже писал Life.ru, ДТП случилось утром 21 февраля. В аварию на Воздвиженке угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. В правительственном авто оказалась Оксана Лут. Сейчас с ней всё в порядке, а вот её водитель получил травмы. Глава Минсельхоза России в итоге проехала остаток пути до работы на автомобиле ГИБДД.