Никто не пристегнулся: Ночные покатушки закончились для автолихача и его компании гибелью под колёсами грузовика
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Челябинске
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция города Челябинска
Четыре человека погибли и двое получили серьёзные травмы в результате столкновения легкового автомобиля Pontiac с грузовым тягачом в Челябинске. Авария произошла ночью на проспекте Ленина, сообщает городская Госавтоинспекция.
Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Никто из находившихся в салоне не был пристёгнут ремнём безопасности.
«Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии и доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее во Владивостоке произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. В результате ДТП пострадала одна женщина, её госпитализировали. Побитые машины раскидало по проезжей части, из-за чего автоинспекторам пришлось перекрыть часть дороги.