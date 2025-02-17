В массовом ДТП с девятью машинами во Владивостоке пострадал один человек

Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла во Владивостоке на Бийской улице. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, в результате столкновения пострадал один человек.

Женщину с различными травмами увезли с места происшествия в больницу, уточнили в полиции.

Побитые машины раскидало по проезжей части, из-за чего автоинспекторам пришлось перекрыть часть дороги — для проезда открыта только одна полоса. Что стало причиной массового ДТП и кто был его виновником, сейчас выясняют сотрудники полиции, которые продолжают работать на месте.

В условиях плохой погоды полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, следить за разметкой, выбирать безопасную скорость и поддерживать правильную дистанцию. Кроме того, рекомендуется избегать резких манёвров и внезапных торможений.