В массовом ДТП с девятью машинами во Владивостоке пострадал один человек
Массовое ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / УМВД России по Приморскому краю
Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла во Владивостоке на Бийской улице. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, в результате столкновения пострадал один человек.
Женщину с различными травмами увезли с места происшествия в больницу, уточнили в полиции.
Побитые машины раскидало по проезжей части, из-за чего автоинспекторам пришлось перекрыть часть дороги — для проезда открыта только одна полоса. Что стало причиной массового ДТП и кто был его виновником, сейчас выясняют сотрудники полиции, которые продолжают работать на месте.
В условиях плохой погоды полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, следить за разметкой, выбирать безопасную скорость и поддерживать правильную дистанцию. Кроме того, рекомендуется избегать резких манёвров и внезапных торможений.
Ранее в Башкирии столкнулись сразу 14 автомобилей. В той аварии пострадали три человека, включая восьмилетнего ребёнка.