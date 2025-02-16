В Башкирии произошло массовое ДТП с 14 автомобилями
В районе посёлка Новый Кальчир в Аургазинском районе Башкирии случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 14 автомобилей, сообщает МЧС Республики Башкортостан. В результате аварии пострадали три человека, среди которых восьмилетний ребёнок. Их сейчас везут в больницу.
Массовое ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
«Вблизи н.п. Новый Кальчир в Аургазинском районе, на 74 километре произошло массовое ДТП с участием 14 автотранспортных средств», — говорится в сообщении МЧС.
На месте работают экстренные службы, выехал пункт обогрева на базе КамАЗ. Подробности ДТП устанавливаются.
Ранее Life.ru рассказывал, что во Владимирской области произошла авария с грузовиком, который перевозил гробы. В результате ДТП тела, направлявшиеся на кремацию в Нижний Новгород, разбросало по федеральной трассе М-7 «Волга». По информации МВД, водитель не соблюдал боковой интервал и столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta, когда мимо проезжала другая фура.
Telegram / МЧС Башкортостан