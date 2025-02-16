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16 февраля, 12:06

В Башкирии произошло массовое ДТП с 14 автомобилями

В районе посёлка Новый Кальчир в Аургазинском районе Башкирии случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 14 автомобилей, сообщает МЧС Республики Башкортостан. В результате аварии пострадали три человека, среди которых восьмилетний ребёнок. Их сейчас везут в больницу.

Массовое ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

«Вблизи н.п. Новый Кальчир в Аургазинском районе, на 74 километре произошло массовое ДТП с участием 14 автотранспортных средств», — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают экстренные службы, выехал пункт обогрева на базе КамАЗ. Подробности ДТП устанавливаются.

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Ранее Life.ru рассказывал, что во Владимирской области произошла авария с грузовиком, который перевозил гробы. В результате ДТП тела, направлявшиеся на кремацию в Нижний Новгород, разбросало по федеральной трассе М-7 «Волга». По информации МВД, водитель не соблюдал боковой интервал и столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta, когда мимо проезжала другая фура.

Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Александра Мышляева
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