В Башкирии произошло массовое ДТП с 14 автомобилями

В районе посёлка Новый Кальчир в Аургазинском районе Башкирии случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 14 автомобилей, сообщает МЧС Республики Башкортостан. В результате аварии пострадали три человека, среди которых восьмилетний ребёнок. Их сейчас везут в больницу.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владимирской области произошла авария с грузовиком, который перевозил гробы. В результате ДТП тела, направлявшиеся на кремацию в Нижний Новгород, разбросало по федеральной трассе М-7 «Волга». По информации МВД, водитель не соблюдал боковой интервал и столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta, когда мимо проезжала другая фура.