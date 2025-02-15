Автобус, бензовоз и более 10 легковушек столкнулись на трассе под Калининградом

Семь человек пострадали в результате массового ДТП на 12 км автодороги «Приморское полукольцо» в направлении города Калининграда. Участниками ДТП стали бензовоз, пассажирский автобус и более 10 легковых автомобилей, сообщили в региональном УМВД и ГУ МЧС.

«В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении полиции.

МВД продолжает устанавливать обстоятельства аварии. Сотрудниками Госавтоинспекции также принимаются меры для освобождения проезжей части автодороги.

О ситуации проинформировали губернатора области Алексея Беспрозванных. По его словам, на месте аварии работают пять бригад скорой помощи. Он также держит связь с центром управления в кризисных ситуациях.

«Погода за эту ночь сильно поменялась, выпал снег. Пожалуйста, будьте осторожны. Водители на дороге соблюдайте дистанцию», — написал глава региона.