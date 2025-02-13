Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до 15
Место ДТП в Дагестане. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане увеличилось до 15. Об этом сообщили в Минздраве республики.
«В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на федеральной автотрассе в Бабаюртовском районе, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них двое детей двух и четырёх лет», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие были госпитализированы после оказания первой помощи. Четырёх человек доставили в Республиканскую клиническую больницу, двоих — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а двоих детей — в Детскую республиканскую клиническую больницу. Семь пострадавших находятся на обследовании и лечении в центральной районной клинике Бабаюрта.
Напомним, на 413-м км федеральной трассы Р-215 около села Львовское в Дагестане столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Три человека погибли на месте. Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадало восемь человек.