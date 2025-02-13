Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до 15

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане увеличилось до 15. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на федеральной автотрассе в Бабаюртовском районе, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них двое детей двух и четырёх лет», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы после оказания первой помощи. Четырёх человек доставили в Республиканскую клиническую больницу, двоих — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а двоих детей — в Детскую республиканскую клиническую больницу. Семь пострадавших находятся на обследовании и лечении в центральной районной клинике Бабаюрта.