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13 февраля, 18:56

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до 15

Место ДТП в Дагестане. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану

Место ДТП в Дагестане. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане увеличилось до 15. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на федеральной автотрассе в Бабаюртовском районе, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них двое детей двух и четырёх лет», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы после оказания первой помощи. Четырёх человек доставили в Республиканскую клиническую больницу, двоих — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а двоих детей — в Детскую республиканскую клиническую больницу. Семь пострадавших находятся на обследовании и лечении в центральной районной клинике Бабаюрта.

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Полтора десятка человек пострадали в жёстком ДТП с автобусом и грузовиком под Петербургом, 1 погиб

Напомним, на 413-м км федеральной трассы Р-215 около села Львовское в Дагестане столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Три человека погибли на месте. Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадало восемь человек.

Александра Мышляева
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