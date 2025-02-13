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13 февраля, 15:31

Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП с маршруткой на трассе в Дагестане

Место ДТП в Дагестане. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану

Место ДТП в Дагестане. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану

В Дагестане при столкновении маршрутки и автомобиля погибли три человека. Об этом сообщили в оперативных службах.

«На 413-м км федеральной трассы Р-215 около села Львовское столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Три человека погибли на месте, ещё восемь пострадали», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Трое детей и двое взрослых пострадали в жутком лобовом ДТП на трассе «Енисей»
Трое детей и двое взрослых пострадали в жутком лобовом ДТП на трассе «Енисей»

А ранее Life.ru писал, что в Ленобласти в аварии с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек. Также известно о 15 пострадавших, в их числе — ребёнок. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дарья Нарыкова
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