Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП с маршруткой на трассе в Дагестане

В Дагестане при столкновении маршрутки и автомобиля погибли три человека. Об этом сообщили в оперативных службах.

«На 413-м км федеральной трассы Р-215 около села Львовское столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Три человека погибли на месте, ещё восемь пострадали», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

А ранее Life.ru писал, что в Ленобласти в аварии с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек. Также известно о 15 пострадавших, в их числе — ребёнок. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.