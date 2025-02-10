Трое детей и двое взрослых пострадали в жутком лобовом ДТП на трассе «Енисей»
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае
Двое взрослых и трое детей пострадали в результате ДТП на трассе Р-257 «Енисей» на юге Красноярского края. Один ребёнок находится в тяжёлом состояние, остальные также госпитализированы в больницу. Об этом сообщает управление МВД России по краю.
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Красноярского края. Видео © Telegram / МВД 24
Авария произошла вечером 9 февраля в Ермаковском районе на 612 км автодороги Р-257 «Енисей». Водитель «Тойоты Платц», двигаясь в сторону Кызыла, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».
«В результате происшествия пострадал водитель «Тойоты» и четверо его пассажиров, в том числе дети 8, 12 и 15 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителям также напоминают о важности соблюдения скоростного режима во время движения.
Сегодня, 10 февраля произошло ещё одно ДТП на 6 км автодороги Уборка — Самарка — Ариадное с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, при выполнении манёвра у гружёного лесовоза занесло прицеп, который столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Чугуевка — Заветное. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе водитель автобуса. Он находится в критическом состоянии.
Telegram / МВД 24