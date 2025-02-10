Трое детей и двое взрослых пострадали в жутком лобовом ДТП на трассе «Енисей»

Двое взрослых и трое детей пострадали в результате ДТП на трассе Р-257 «Енисей» на юге Красноярского края. Один ребёнок находится в тяжёлом состояние, остальные также госпитализированы в больницу. Об этом сообщает управление МВД России по краю.

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Красноярского края. Видео © Telegram / МВД 24

Авария произошла вечером 9 февраля в Ермаковском районе на 612 км автодороги Р-257 «Енисей». Водитель «Тойоты Платц», двигаясь в сторону Кызыла, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».

«В результате происшествия пострадал водитель «Тойоты» и четверо его пассажиров, в том числе дети 8, 12 и 15 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности», — говорится в сообщении.