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10 февраля, 05:30

Трое детей и двое взрослых пострадали в жутком лобовом ДТП на трассе «Енисей»

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае

Двое взрослых и трое детей пострадали в результате ДТП на трассе Р-257 «Енисей» на юге Красноярского края. Один ребёнок находится в тяжёлом состояние, остальные также госпитализированы в больницу. Об этом сообщает управление МВД России по краю.

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Красноярского края. Видео © Telegram / МВД 24

Авария произошла вечером 9 февраля в Ермаковском районе на 612 км автодороги Р-257 «Енисей». Водитель «Тойоты Платц», двигаясь в сторону Кызыла, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».

«В результате происшествия пострадал водитель «Тойоты» и четверо его пассажиров, в том числе дети 8, 12 и 15 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителям также напоминают о важности соблюдения скоростного режима во время движения.

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Сегодня, 10 февраля произошло ещё одно ДТП на 6 км автодороги Уборка — Самарка — Ариадное с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, при выполнении манёвра у гружёного лесовоза занесло прицеп, который столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Чугуевка — Заветное. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе водитель автобуса. Он находится в критическом состоянии.

Обложка ©

Telegram / МВД 24

Наталья Афонина
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