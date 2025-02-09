Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 16:14

15-летний парень погиб в ДТП со снегоуборочным КамАЗом в Красноярском крае

Место происшествия и участвовавшие в нём автомобили. Обложка © VK / 24_Госавтоинспекция

Место происшествия и участвовавшие в нём автомобили. Обложка © VK / 24_Госавтоинспекция

В Балахтинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. Женщина за рулём Toyota врезалась в идущую спереди в том же направлении снегоуборочную машину, в аварии погиб её 15-летний сын. Об происшествии сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

«По предварительным данным, сегодня днём на 176 км дороги Шарыпово — Ужур — Балахта женщина 1979 г.р., управляя «Тойотой Премио», ехала со стороны Ужура в сторону посёлка Балахта. Она не справилась с управлением и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении «Камазом» под управлением водителя 1986 г.р. Он в этот момент проводил чистку проезжей части», — говорится в публикации.

Водителя с многочисленными травмами госпитализировали. Её 15-летний сын, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Водитель КамАЗа не пострадал.

Сотрудники ГАИ установили, что женщина за рулём Toyota и её сын в момент аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Саратовский депутат Сергей Анисимов разбился насмерть на внедорожнике Tank
Саратовский депутат Сергей Анисимов разбился насмерть на внедорожнике Tank

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в Екатеринбурге, где Volkswagen Polo, пренебрёгший соблюдением безопасного скоростного режима, столкнулся с Lexus и Toyota. После этого автомобиль выбросило на правую сторону дороги, где он ударился об стоявший на месте Nissan и протаранил четверых пешеходов. Один из них погиб, ещё трое пешеходов, в том числе несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar