15-летний парень погиб в ДТП со снегоуборочным КамАЗом в Красноярском крае

В Балахтинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. Женщина за рулём Toyota врезалась в идущую спереди в том же направлении снегоуборочную машину, в аварии погиб её 15-летний сын. Об происшествии сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

«По предварительным данным, сегодня днём на 176 км дороги Шарыпово — Ужур — Балахта женщина 1979 г.р., управляя «Тойотой Премио», ехала со стороны Ужура в сторону посёлка Балахта. Она не справилась с управлением и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении «Камазом» под управлением водителя 1986 г.р. Он в этот момент проводил чистку проезжей части», — говорится в публикации.

Водителя с многочисленными травмами госпитализировали. Её 15-летний сын, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Водитель КамАЗа не пострадал.

Сотрудники ГАИ установили, что женщина за рулём Toyota и её сын в момент аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.