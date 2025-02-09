В ДТП в Екатеринбурге один человек погиб и трое пострадали, включая ребёнка

В Екатеринбурге 33-летний водитель машины «Фольксваген Поло» двигался по объездной дороге с небезопасной скоростью. При совершении манёвра он столкнулся с двумя автомобилями: «Лексус» и «Тойота РАВ4». Но на этом страшное происшествие не закончилось, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП в Екатеринбурге. Фото © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

После столкновения с двумя авто «Фольксваген Поло» выехал на правую полосу дороги, где врезался в стоящую машину «Ниссан Марч» и наехал на четверых пешеходов. В результате аварии погиб один человек, а ещё трое пешеходов, включая ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.

ДТП в Екатеринбурге. Фото © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

Автомобиль «Ниссан Марч» находился на обочине из-за повреждённого колеса. Для оказания помощи к женщине-водителю подъехали двое мужчин. Они помогали заменить покрышку, когда произошёл инцидент. Известно, что пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты.

Водители машин «Лексус» и «Тойота РАВ4» оставили место происшествия. В настоящее время они разыскиваются правоохранительными органами. На месте ДТП проводятся необходимые процессуальные действия, назначено проведение расследования.