Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом вблизи села Ошурково Иволгинского района Бурятии. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.
Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Полиция Бурятии
По предварительной информации, столкновение произошло в 10 утра, когда 38-летний мужчина за рулём легковушки «Тойота Корона Премио» пошёл на обгон. Не справившись с автомобилем во время манёвра, он столкнулся с «Тойотой Хайс» под управлением 57-летнего водителя.
Автобус выполнял частную перевозку людей, среди пассажиров были дети. После инцидента семи пострадавшим — в том числе двоим несовершеннолетним — потребовалась медицинская помощь, за которой они самостоятельно обратились в больницу. На месте работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что 7 февраля в Москве слитный автомобиль Porsche жены известного российского актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в столичном районе Лианозово. За рулём был сам артист, который получил травму ноги в результате столкновения. Также пострадал сотрудник ГАИ, находившийся в служебном автомобиле. После инцидента Матросов отказался комментировать сучившееся.
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