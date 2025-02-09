Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом вблизи села Ошурково Иволгинского района Бурятии. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Полиция Бурятии

По предварительной информации, столкновение произошло в 10 утра, когда 38-летний мужчина за рулём легковушки «Тойота Корона Премио» пошёл на обгон. Не справившись с автомобилем во время манёвра, он столкнулся с «Тойотой Хайс» под управлением 57-летнего водителя.