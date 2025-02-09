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Регион
9 февраля, 07:26

Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом вблизи села Ошурково Иволгинского района Бурятии. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Полиция Бурятии

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Полиция Бурятии

По предварительной информации, столкновение произошло в 10 утра, когда 38-летний мужчина за рулём легковушки «Тойота Корона Премио» пошёл на обгон. Не справившись с автомобилем во время манёвра, он столкнулся с «Тойотой Хайс» под управлением 57-летнего водителя.

Автобус выполнял частную перевозку людей, среди пассажиров были дети. После инцидента семи пострадавшим — в том числе двоим несовершеннолетним — потребовалась медицинская помощь, за которой они самостоятельно обратились в больницу. На месте работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Ранее сообщалось, что 7 февраля в Москве слитный автомобиль Porsche жены известного российского актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в столичном районе Лианозово. За рулём был сам артист, который получил травму ноги в результате столкновения. Также пострадал сотрудник ГАИ, находившийся в служебном автомобиле. После инцидента Матросов отказался комментировать сучившееся.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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