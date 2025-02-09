Страшное ДТП с автобусом на юге Мексики унесло жизни 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении полуприцепа с туристическим автобусом в южной части Мексики. Об этом сообщает Uno TV.

По предварительной информации, грузовик совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, после чего оба транспортных средства загорелись. Сообщается, что спастись смогли около 10 человек, их доставили в больницу. Автобус, принадлежал туристической компании Tours Acosta и ехал из Канкуна в Табаско.