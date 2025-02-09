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8 февраля, 21:15

Страшное ДТП с автобусом на юге Мексики унесло жизни 30 человек

Uno TV: Минимум 30 человек погибли в ДТП с автобусом на юге Мексики

Выгоревший остов туристического автобуса. Обложка © X / CorresponsalsMX

Выгоревший остов туристического автобуса. Обложка © X / CorresponsalsMX

По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении полуприцепа с туристическим автобусом в южной части Мексики. Об этом сообщает Uno TV.

По предварительной информации, грузовик совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, после чего оба транспортных средства загорелись. Сообщается, что спастись смогли около 10 человек, их доставили в больницу. Автобус, принадлежал туристической компании Tours Acosta и ехал из Канкуна в Табаско.

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Юрий Лысенко
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