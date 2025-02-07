Скорую с фельдшерами под Белгородом протаранил тренер по MMA. Появилось видео смертельного ДТП

Мужчина, устроивший в Белгороде аварию, в которой погибли двое фельдшеров, имел все признаки сильного алкогольного опьянения. Об этом пишет SHOT. По данным телеграм-канала, скорую протаранил 31-летний тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов.

Момент ДТП в Белгороде, в которой погибли двое фельдшеров. Видео © SHOT

Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал. Как видно на кадрах, BMW X7 вылетела на перекрёсток, когда его на зелёный свет проезжала «газель» скорой помощи. В результате ДТП погибли два фельдшера — 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, у Марины — два сына.

Автомобиль BMWX7 и тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов, который сбил скорую в Белгороде. Фото © SHOT