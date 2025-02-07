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Регион
7 февраля, 11:31

Скорую с фельдшерами под Белгородом протаранил тренер по MMA. Появилось видео смертельного ДТП

SHOT опубликовал видео смертельного ДТП с фельдшерами в Белгороде

Мужчина, устроивший в Белгороде аварию, в которой погибли двое фельдшеров, имел все признаки сильного алкогольного опьянения. Об этом пишет SHOT. По данным телеграм-канала, скорую протаранил 31-летний тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов.

Момент ДТП в Белгороде, в которой погибли двое фельдшеров. Видео © SHOT

Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал. Как видно на кадрах, BMW X7 вылетела на перекрёсток, когда его на зелёный свет проезжала «газель» скорой помощи. В результате ДТП погибли два фельдшера — 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, у Марины — два сына.

Автомобиль BMWX7 и тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов, который сбил скорую в Белгороде. Фото © SHOT

Автомобиль BMWX7 и тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов, который сбил скорую в Белгороде. Фото © SHOT

Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде в ДТП трагически погибли двое фельдшеров. Главврач ССМП отметил, что коллеги навсегда запомнят их неуёмную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам.

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Фанат UFC и поп-ММА дважды выстрелил в лицо прохожему в Петербурге
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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