Скорую с фельдшерами под Белгородом протаранил тренер по MMA. Появилось видео смертельного ДТП
SHOT опубликовал видео смертельного ДТП с фельдшерами в Белгороде
Мужчина, устроивший в Белгороде аварию, в которой погибли двое фельдшеров, имел все признаки сильного алкогольного опьянения. Об этом пишет SHOT. По данным телеграм-канала, скорую протаранил 31-летний тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов.
Момент ДТП в Белгороде, в которой погибли двое фельдшеров. Видео © SHOT
Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал. Как видно на кадрах, BMW X7 вылетела на перекрёсток, когда его на зелёный свет проезжала «газель» скорой помощи. В результате ДТП погибли два фельдшера — 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, у Марины — два сына.
Автомобиль BMWX7 и тренер по MMA Рамазан Гаджимурадов, который сбил скорую в Белгороде. Фото © SHOT
Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде в ДТП трагически погибли двое фельдшеров. Главврач ССМП отметил, что коллеги навсегда запомнят их неуёмную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам.