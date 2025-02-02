Фанат UFC и поп-ММА дважды выстрелил в лицо прохожему в Петербурге

В Петербурге мужчина получил два выстрела из аэрозольного пистолета в лицо в результате встречи со случайным прохожим. Подняв всех на уши, парень поднялся в хостел, где его и задержала полиция. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Момент выстрела. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На видео видно, как из пистолета «Пионер» вылетают искры, поэтому выстрел, вероятно, производился с использованием сигнального снаряда. Если спустить курок с близкой дистанции, человек вряд ли умрёт, но травмы в области лица ему будут обеспечены.

Пострадавший — 48-летний уроженец Узбекистана — получил повреждения в области глаза и перелом носа, с которыми его доставили в больницу. А 28-летний стрелок переехал в Петербург из Луганска. Судя по соцсетям, ему нравится поп-ММА и UFC. При этом парень является ярым фанатом «Спартака». Против него возбудили дело по статье о хулиганстве.