«Стараюсь забыть»: Избитая прохожим школьница из Забайкалья вышла на связь из больницы

Избитая прохожим 14-летняя девочка из Забайкалья после нападения вечером 25 января до сих пор остаётся в больнице. Врачи диагностировали у школьницы сотрясение мозга и перелом носа. Голова всё ещё болит, подчеркнула пострадавшая. Она призналась, что пытается забыть пережитый ужас.

«Устала лежать в больнице. Голова немного продолжает побаливать. За меня переживают все одноклассники, друзья и учителя. Я, конечно, в шоке от того, что эта история разлетелась по всей стране. О случившемся стараюсь забыть…» — заявила девочка.

В беседе с kp.ru её отец рассказал, что девочка пыталась отойти с пути, когда заметила прохожего. Однако незнакомец направился к ней, жёстко ударил по лицу и скрылся. Ребёнок остался лежать на снегу, а телефон из её рук отлетел в сторону. Школьница на какое-то время даже потеряла сознание, однако смогла прийти в себя и попросить о помощи.

Пострадавшую обнаружила мимо проходившая девушка, которая связалась с её бабушкой девочки и помогла им доехать до больницы. На следующий день отец направился в полицию, чтобы написать заявление. Через несколько дней правоохранители задержали нападавшего, коим оказался безработный 26-летний местный житель. Семья до сих пор не получила от него никаких извинений.

«Первые несколько ночей после случившегося [дочь] не могла спать, вскакивала по ночам. Сейчас чувствует себя намного лучше. Врачи ставят ей капельницы. Нужно сделать еще одно обследование, потому что дочь сильно ударилась головой, когда упала на землю», — отметил отец избитой школьницы.