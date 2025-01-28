Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 11:17

В Забайкалье агрессивный мужчина «вырубил» проходившую мимо школьницу и попал на видео

Ирина Волк: В Забайкалье мужчина ударил по голове проходившую мимо школьницу

Житель Забайкальского края одним ударом отправил в «нокаут» школьницу, которая шла с ним по одной улице. Мужчина ни с того ни с сего подошёл к 14-летней девочке и ударил её со всей силы, отчего та потеряла сознание.

Кадры происшествия. Видео © Telegram / Ирина Волк

Об инциденте в городе Краснокаменск стало известно из телеграм-канала официального представителя МВД Ирины Волк. Судя по записи камер видеонаблюдения, молодой человек направлялся по своим делам, когда на своём пути увидел случайную прохожую. Агрессивный забайкалец подошёл к несовершеннолетней и вырубил её, нанеся один удар в голову. После этого он скрылся, оставив девочку лежать на улице.

Местные оперативники смогли определить личность злоумышленника и быстро задержать его.

«Дознавателем ОМВД России «Краснокаменский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ [Хулиганство. — прим. Life.ru]», — написала Волк.

В Сети пользователи возмущены дерзким поступком молодого человека. По словам официального представителя МВД, в связи с широким резонансом дело было передано для дальнейшего расследования в следственные органы.

Пришла сюрпризом: Россиянка застала парня с любовницей и получила кулаком в лицо
Пришла сюрпризом: Россиянка застала парня с любовницей и получила кулаком в лицо

Ранее в Петербурге мужчина ударил по голове журналистку, которая снимала сюжет про запертую в машине собаку. У сотрудницы СМИ диагностировали сотрясение мозга, а напавший на неё житель культурной столицы был задержан. На него завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Ольга Сливченко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Ирина Волк
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar