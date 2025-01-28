В Забайкалье агрессивный мужчина «вырубил» проходившую мимо школьницу и попал на видео

Житель Забайкальского края одним ударом отправил в «нокаут» школьницу, которая шла с ним по одной улице. Мужчина ни с того ни с сего подошёл к 14-летней девочке и ударил её со всей силы, отчего та потеряла сознание.

Кадры происшествия. Видео © Telegram / Ирина Волк

Об инциденте в городе Краснокаменск стало известно из телеграм-канала официального представителя МВД Ирины Волк. Судя по записи камер видеонаблюдения, молодой человек направлялся по своим делам, когда на своём пути увидел случайную прохожую. Агрессивный забайкалец подошёл к несовершеннолетней и вырубил её, нанеся один удар в голову. После этого он скрылся, оставив девочку лежать на улице.

Местные оперативники смогли определить личность злоумышленника и быстро задержать его.

«Дознавателем ОМВД России «Краснокаменский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ [Хулиганство. — прим. Life.ru]», — написала Волк.

В Сети пользователи возмущены дерзким поступком молодого человека. По словам официального представителя МВД, в связи с широким резонансом дело было передано для дальнейшего расследования в следственные органы.