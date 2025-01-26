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26 января, 11:20

Пришла сюрпризом: Россиянка застала парня с любовницей и получила кулаком в лицо

URA.ru: В Тюмени мужчина ударил девушку, которая застала его с любовницей

В Тюмени девушка пришла сюрпризом к своему возлюбленному и застала его с другой. Она решила выместить на нём злость, ударив сеткой от барбекю, однако получила кулаком в лицо, сообщает URA.ru со ссылкой на материалы дела.

«Потерпевшая приехала, чтобы сделать мужчине сюрприз. Увидев, что на кровати лежит неизвестная девушка, поняла, что любимый ей изменяет. Потерпевшая кричала на него и свидетельницу. Он оттолкнул её руками, закрыл входную дверь. Выйдя на крыльцо, мужчина увидел в руках у потерпевшей сетку от барбекю, которой она разбила стёкла на окне его дома», — указано в сообщении.

По информации агентства, девушка хотела сеткой побить изменщика, но он увернулся и ударил её кулаком в лицо. У потерпевшей диагностировали гематому на глазу и перелом левой орбитальной пластинки решетчатой кости. Тюменцу дали два года лишения свободы условно. Кроме того, его обязали заплатить девушке 70 тысяч рублей.

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А ранее Life.ru сообщал, что парень избил свою 19-летнюю беременную девушку в Кемерово. Причиной конфликта стала ревность. Теперь неадеквату грозит штраф и, возможно, уголовное дело.

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Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Дарья Нарыкова
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