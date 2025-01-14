В Уфе брошенный ревнивец расчленил любовника бывшей девушки и спрятал его останки в лесу

В Уфе мужчина убил и расчленил возлюбленного своей бывшей девушки перед Новым годом. Останки несчастного злоумышленник вынес в пакетах в лес, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний Владислав пропал 27 декабря. Его сестра-близняшка сразу же забила тревогу. Но никаких зацепок, где находится её брат, долго найти не могли. На камерах видеонаблюдения, установленных на улице, он также не появлялся.

Погибший уфимец. Фото © SHOT

Несколько дней назад выяснилось, что у пропавшего недавно появилась новая девушка. Дамочку тут же допросили правоохранители. А потом и её бывшего парня. Он почти сразу раскололся. Признался, что не смог справиться с чувствами и случайно избил до смерти соперника. А чтобы скрыть следы преступления, расчленил его тело и разложил по пакетам. Всё это спрятал в лесу неподалёку.

Преступника задержали. Была ли его бывшая в курсе жестокой расправы, ещё выясняется.