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Регион
14 января, 16:10

В Уфе брошенный ревнивец расчленил любовника бывшей девушки и спрятал его останки в лесу

SHOT: Ревнивый житель Башкирии убил и расчленил любовника бывшей девушки

В Уфе мужчина убил и расчленил возлюбленного своей бывшей девушки перед Новым годом. Останки несчастного злоумышленник вынес в пакетах в лес, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний Владислав пропал 27 декабря. Его сестра-близняшка сразу же забила тревогу. Но никаких зацепок, где находится её брат, долго найти не могли. На камерах видеонаблюдения, установленных на улице, он также не появлялся.

Погибший уфимец. Фото © SHOT

Погибший уфимец. Фото © SHOT

Несколько дней назад выяснилось, что у пропавшего недавно появилась новая девушка. Дамочку тут же допросили правоохранители. А потом и её бывшего парня. Он почти сразу раскололся. Признался, что не смог справиться с чувствами и случайно избил до смерти соперника. А чтобы скрыть следы преступления, расчленил его тело и разложил по пакетам. Всё это спрятал в лесу неподалёку.

Преступника задержали. Была ли его бывшая в курсе жестокой расправы, ещё выясняется.

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А ранее сообщалось, что житель Молдавии из-за ревности поджёг дом в Подмосковье с бывшей супругой. В результате пожара женщина погибла, но мужчина, который был с ней, и сосед успели спастись.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Наталья Демьянова
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