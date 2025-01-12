Парень избил свою 19-летнюю беременную девушку в Кемерово из-за ревности
Молодой человек в Кемерово избил свою 19-летнюю беременную возлюбленную в зале магазина. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Девушка на пятом месяце беременности была в магазине, когда к ней приехал 22-летний Евгений и избил. Они уехали домой на автобусе и уже туда нагрянули полицейские и вызвали скорую пострадавшей. Парень пояснил, что причиной конфликта стала ревность. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или административка. Возможно, будет возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
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