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12 января, 12:28

Парень избил свою 19-летнюю беременную девушку в Кемерово из-за ревности

Молодой человек в Кемерово избил свою 19-летнюю беременную возлюбленную в зале магазина. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Девушка на пятом месяце беременности была в магазине, когда к ней приехал 22-летний Евгений и избил. Они уехали домой на автобусе и уже туда нагрянули полицейские и вызвали скорую пострадавшей. Парень пояснил, что причиной конфликта стала ревность. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или административка. Возможно, будет возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Николай Рюмин
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