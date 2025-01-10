Мужчина из Молдавии сжёг заживо бывшую жену в Подмосковье, застав её с другим

В Подмосковье случилась трагедия — мужчина из Молдавии устроил поджог, убив свою бывшую жену из ревности. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января в деревне Алабушево городского округа Солнечногорск, где 38-летний бывший заметил экс-супругу с другим мужчиной. Он купил бензин и спустя время вернулся, облил вход и поджёг.

В результате пожара женщина погибла, но мужчина, который был с ней, и сосед успели спастись. Это зафиксировали на видео камеры наблюдения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о жестоком убийстве и попытке убийства. По данным областной прокуратуры, преступник задержан, он не стал отрицать свою вину, признав участие в происшедшем. В ближайшие дни суд примет решение о мере пресечения.

Задержанный преступник в ходе следственных действий. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области