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Регион
9 января, 21:17

Мужчина из Молдавии сжёг заживо бывшую жену в Подмосковье, застав её с другим

Житель Молдавии из-за ревности поджёг дом в Подмосковье с бывшей супругой

Сгоревший в Подмосковье дом, где погибла женщина. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Сгоревший в Подмосковье дом, где погибла женщина. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье случилась трагедия — мужчина из Молдавии устроил поджог, убив свою бывшую жену из ревности. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января в деревне Алабушево городского округа Солнечногорск, где 38-летний бывший заметил экс-супругу с другим мужчиной. Он купил бензин и спустя время вернулся, облил вход и поджёг.

В результате пожара женщина погибла, но мужчина, который был с ней, и сосед успели спастись. Это зафиксировали на видео камеры наблюдения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о жестоком убийстве и попытке убийства. По данным областной прокуратуры, преступник задержан, он не стал отрицать свою вину, признав участие в происшедшем. В ближайшие дни суд примет решение о мере пресечения.

Задержанный преступник в ходе следственных действий. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Задержанный преступник в ходе следственных действий. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

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Кстати, сейчас прокуратура разбирается в подробностях крупного пожара на птицефабрики АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области. Что стало причиной пожара, выясняют эксперты.

Лия Мурадьян
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