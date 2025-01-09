Прокуратура установит причину пожара на птицефабрике в Курской области
Пожар на птицефабрике «Куриное царство». Обложка © Прокуратура Курской области
Пожарным удалось остановить открытое горение птицефабрики АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Открытое горение на птицефабрике в селе Герасимово Горшеченского района Курской области ликвидировано», — сказано в публикации ведомства.
Прокуратура Горшеченского района объявила о проведении проверки для выяснения причин пожара. Региональное управление надзорного ведомства контролирует ход проверки.
«Прокуратура Горшеченского района контролирует установление обстоятельств возгорания помещений птицефабрики, расположенной в селе Герасимово. На место происшествия выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания», — заявили в прокуратуре Курской области.
Напомним, сегодня в телеграм-каналах стала распространяться информация об атаке дронов ВСУ по птицефабрике «Куриное царство» в Курской области. Предполагалось, что обломки сбитых ПВО беспилотников спровоцировали пожар на предприятии, но эту версию позже опроверг врио губернатора Александр Хинштейн, заявивший, что возгорание, скорее всего, было вызвано неисправностью проводки.