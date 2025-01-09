Прокуратура установит причину пожара на птицефабрике в Курской области

Пожарным удалось остановить открытое горение птицефабрики АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Открытое горение на птицефабрике в селе Герасимово Горшеченского района Курской области ликвидировано», — сказано в публикации ведомства.

Прокуратура Горшеченского района объявила о проведении проверки для выяснения причин пожара. Региональное управление надзорного ведомства контролирует ход проверки.