Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 18:46

Прокуратура установит причину пожара на птицефабрике в Курской области

Пожар на птицефабрике «Куриное царство». Обложка © Прокуратура Курской области

Пожар на птицефабрике «Куриное царство». Обложка © Прокуратура Курской области

Пожарным удалось остановить открытое горение птицефабрики АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Открытое горение на птицефабрике в селе Герасимово Горшеченского района Курской области ликвидировано», — сказано в публикации ведомства.

Прокуратура Горшеченского района объявила о проведении проверки для выяснения причин пожара. Региональное управление надзорного ведомства контролирует ход проверки.

«Прокуратура Горшеченского района контролирует установление обстоятельств возгорания помещений птицефабрики, расположенной в селе Герасимово. На место происшествия выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания»,заявили в прокуратуре Курской области.

«Тревожные чемоданы собраны»: Поперечный* с женой оказались в эпицентре пожаров в Калифорнии
«Тревожные чемоданы собраны»: Поперечный* с женой оказались в эпицентре пожаров в Калифорнии

Напомним, сегодня в телеграм-каналах стала распространяться информация об атаке дронов ВСУ по птицефабрике «Куриное царство» в Курской области. Предполагалось, что обломки сбитых ПВО беспилотников спровоцировали пожар на предприятии, но эту версию позже опроверг врио губернатора Александр Хинштейн, заявивший, что возгорание, скорее всего, было вызвано неисправностью проводки.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar