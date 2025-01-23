Журналистка из Петербурга получила сотрясение мозга от хозяина запертой в машине собаки

В Петербурге завели уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности на мужчину, ударившего журналистку Анастасию Курочкину, которая вела репортаж про собаку в запертой машине. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Мужчина ударил журналистку. Видео © Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сказано в публикации.

Журналистку ударил хозяин той самой запертой в машине собаки, про которую 78.ru снимал сюжет. На видео нападение выглядит действительно внезапным, поэтому девушка рассказала, что даже не успела почувствовать боли.

«Я очень плохо запомнила сам момент. Осознанно помню, как отбирают микрофон, а дальше всё как в тумане. Я поняла, что меня ударили, но не почувствовала боль, а только то, что по губам течёт кровь из носа. Я вытерла рукой её и обнаружила, что вся ладонь в крови. Очень кружилась голова, было тяжело дышать», — вспоминала она уже в больнице.

В медицинском учреждении врачи диагностировали ей сотрясение мозга.