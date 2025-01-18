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18 января, 16:55

Владельцев кошек и собак призвали не устраивать «разгрузочные дни» для питомцев

Минсельхоз Подмосковья призвал не устраивать «разгрузочные дни» для питомцев

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выступило против так называемых «разгрузочных дней» для питомцев. В ведомстве подчеркнули, что ветеринары не рекомендуют проводить данную процедуру после праздников. Специалисты считают вредным уменьшение порций для кошек и собак.

«В праздничные дни достаточно следить за тем, чтобы животных не кормили со стола. Это не только плохая привычка, но и потенциально опасная для питомцев», — цитирует ведомство интернет-издание Regions.ru.

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freepik

Борис Эльфанд
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