Владельцев кошек и собак призвали не устраивать «разгрузочные дни» для питомцев

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выступило против так называемых «разгрузочных дней» для питомцев. В ведомстве подчеркнули, что ветеринары не рекомендуют проводить данную процедуру после праздников. Специалисты считают вредным уменьшение порций для кошек и собак.

«В праздничные дни достаточно следить за тем, чтобы животных не кормили со стола. Это не только плохая привычка, но и потенциально опасная для питомцев», — цитирует ведомство интернет-издание Regions.ru.