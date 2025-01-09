Греем пузико! Кинолог рассказал, как одеть собаку зимой

Во многие регионы России наконец пришла морозная зима. В связи с этим у владельцев собак может возникнуть вопрос: надо ли одевать питомца на прогулку. По словам кинолога, инструктора по дрессировке Российской кинологической федерации Глеба Мойсеенко, одежда нужна, но не всем породам.

«Одевать, безусловно, нужно тех, кто не предназначен для наших широт. Это, условно, прямошёрстные породы собак и те, у которых нет своего подшёрстка. Всех остальных —длинношерстных и с подшёрстком — можно вообще не одевать практически в любую погоду», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовал выбирать одежду для собак из непромокаемой ткани. Например, кофточки и свитерочки для холодного времени не подходят, так как на них налипает снег, и собака во время прогулки может замёрзнуть. Лучше выбрать комбинезон, который закроет пузико, спинку и лапки, и сохранит тепло. Также кинолог выступил против ботиночек из-за сбоя в работе мозга и возможных проблем с постановкой лап.