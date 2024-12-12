Важный шаг: Кинолог рассказал, кому можно заводить уже взрослую собаку

Решение завести собаку — важный шаг, который требует тщательного обдумывания. Перед потенциальными владельцами встаёт вопрос: что выбрать — щенка или взрослую собаку? О том, кому стоит заводить не совсем молодого питомца, рассказала «Мослента». Разобраться в теме изданию помог президент Российской кинологической организации Владимир Голубев.

Выбор между взрослой собакой и щенком зависит от вашего образа жизни, времени, которое вы готовы уделить питомцу, и ваших личных предпочтений. Так, взрослый питомец может стать идеальным выбором для начинающего собаковода. Такие животные уже прошли этап социализации и обучения, что избавляет владельца от многих трудностей. Как правило, они уже приучены к выгулу и знают правила поведения в доме, их характер сформирован.

«Не все собаководы готовы к появлению в доме щенка: постоянные лужи на полу, погрызенная мебель, проблемы с воспитанием. Для того чтобы заниматься малышом, первое время нужно достаточно большое количество времени проводить с собакой», — отметил кинолог.

Важно помнить, что смена обстановки для взрослой собаки может стать стрессом. Как взрослая собака из питомника, так и из приюта нуждается в адаптации. Хозяевам стоит дать животному освоиться в незнакомом жилище, привыкнуть к окружающим людям.

Если же человек склоняется к выбору щенка, то кинологи советуют быть готовым к воспитанию с нуля и временному беспорядку в квартире. Животное будет требовать много времени и внимания, но это позволит создать крепкую эмоциональную связь. Кроме того, только при самостоятельном воспитании владелец сможет сформировать подходящее для него поведение и привычки собаки.