Вместо тысячи гав! Нейроинтерфейс научит собак разговаривать с людьми по-русски и по-французски

В ближайшем будущем может исполниться мечта каждого владельца домашнего животного — они смогут пообщаться со своими питомцами и услышать вполне понятный ответ. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту, отметил нейрофизиолог Михаил Лебедев.

«Эта тема называется нейроинтерфейс. Это такое устройство, которое подключается к мозгу и выполняет какие-то очень полезные действия», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

Сейчас технология стремительно развивается в области медицины. Эксперименты с крысами показали, что при помощи ИИ они могут решать какие-то элементарные задачи, например, выбирать правый рычаг, а не левый. Также нейроинтерфейс сможет помогать животным с различными травмами, в частности, с параличом.

«Не будет ничего страшного. В мозге животного будет имплант, который будет считывать информацию и стимулировать его. Он будет максимально безопасным», — подчеркнул нейрофизиолог.

В дальнейшем собаки смогут даже разговаривать со своими хозяевами. Вести беседу можно будет как на русском языке, так и на иностранном. По словам учёного, животные поймут даже французский язык. Однако сначала такие импланты будут доступны далеко не для всех. Ожидается, что стоимость первых образцов будет очень высокой. Но с развитием технологий их цена будет падать.