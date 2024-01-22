Учим язык животных: 6 лайфхаков, как понять, что пытается сказать собака

Как было бы здорово, если бы люди изобрели переводчик с собачьего языка на человеческий. К сожалению, пока это только мечты. Хорошая новость в том, что у псов развит альтернативный способ общения с помощью поз, невербальных сигналов и языка тела. Вероятно, эти пушистые бедняги устали, что глупенькие хозяева не понимают их лай, и им ничего не осталось, кроме как объясняться, так сказать, на лапах.

1. Что означают ушки на макушке

Что говорит ваш пёс с помощью этих сигналов: как понять, чего хочет питомец. Фото © Freepik / Racool_studio

Когда ваш пёс приподнимает уши, это указывает на то, что он внимательно вас слушает и готов к действиям и командам. Если уши прижаты к голове или откинуты, будьте бдительны: это может быть сигналом тревоги или страха животного.

2. Читаем мысли по хвостику

Как понять, что хочет от меня моя собака: шесть лайфхаков для хозяев. Фото © Freepik / Master1305

Собачий хвост — своеобразный маячок чувств. Если он машет влево-вправо, четвероногий друг счастлив вас видеть. Но... внимание! Если хвост приподнят — это знак уверенности и доминирования. В то время как поджатый — показатель страха или подчинения.

3. Собачьи глаза — зеркало души

Как просто расшифровать язык тела собаки. Фото © Freepik

Если глаза питомца мутные — это не всегда показатель болезни, возможно, пушистый просто устал. Если жмурится, глядя на вас, значит, полностью доверяет. Широко раскрытые глазки указывают на чрезмерное эмоциональное возбуждение.

4. Почему собака улыбается

Шесть рабочих методов, как понять настроение питомца. Фото © Freepik

Хотя собачья мимика не так разнообразна, как у человека, она всё равно несёт важные сигналы. Улыбка собак (да, они тоже улыбаются!) может означать радость и игривость. Открытый рот и висящий язык — ещё один знак заигрывания и доверия.

5. Понять настроение питомца по позе

Когда злится, когда грустит, когда хочет играть: учимся понимать питомца без слов. Фото © Freepik

Желание собаки поиграть легко заметить также по позе поклона и скачущим движениям туда-сюда. Питомец может ложиться на пол или землю, подкрадываясь к вам или другому животному. Не игнорируйте его просьбу — бросьте любимцу мячик. Вытянутые лапы также говорят о желании привлечь к себе внимание. Если собака лежит на спине, перебирает лапами и поднимает голову, значит, хочет внимания и ласки.

6. Почему собака часто дышит

Учащённое дыхание у собаки: причины. Фото © Freepik