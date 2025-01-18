5 пород собак, которых лучше не заводить, если вы не хотите собирать шерсть повсюду

Вы мечтаете о собаке, но ужасаетесь от мысли, что весь дом покроется шерстью? Тогда этот материал для вас! Мы собрали список пород, которые радуют своим очарованием, но могут стать настоящим вызовом для тех, кто ценит чистоту и порядок.

1. Порода собак хаски — не собака, а снежная буря

Почему хаски и маламуты не для чистюль. Фото © Wikipedia / Kazisdaman

Хаски — это сочетание красоты и энергии, но собаки этой породы обожают делиться своим «пушистым наследием». Эти пёсели линяют так активно, что вы будете находить шерсть не только на полу, но и в местах, куда, казалось бы, они никогда не добирались. Любите минимализм? Тогда эта порода — не ваш вариант. Интересный факт: шерсть хаски используется для создания пряжи. Да-да, из неё вяжут тёплые вещи! Так что, если вы всё-таки решились завести собаку породы хаски, у вас будет шанс стать дизайнером шерстяной моды.

2. Порода собак немецкая овчарка — шерсть с немецкой точностью

Собака и чистота: 5 пород с самой густой шерстью. Фото © Wikipedia / gomagoti

Умные и верные друзья породы немецкая овчарка — настоящий эталон преданности. Но их мех — это отдельная история. Готовьтесь к тому, что шерсть станет частью вашего гардероба, мебели и даже кухни. Собаки породы немецкая овчарка бросаются шерстью регулярно, а в сезон линьки превращают уборку в полноценный спорт. Знаете ли вы, что немецких овчарок часто используют в кинологии и спасательных операциях? Их шерсть, как ни странно, помогает защищать кожу в суровых условиях, но вам от неё придётся защищать дом.

3. Порода собак лабрадор-ретривер — пушистый оптимист

Кого из собак не стоит заводить, если не хотите вечной уборки. Фото © Wikipedia / AsobakaBosa

Лабрадоры славятся своим добродушным характером, но есть одно но: собаки этой породы линяют всегда и везде. Их короткая шерсть забивается в самые неожиданные уголки, и иногда кажется, что она обладает магическими способностями к размножению. Если вы планируете завести собаку породы лабрадор, будьте готовы к ежедневной борьбе с его пушистым «наследием». Кстати, лабрадоры обожают воду. Так что, если у вас есть бассейн или вы живёте у моря, будьте готовы не только к шерсти, но и к мокрым отпечаткам лап. Эти собаки найдут способ оставить след даже там, где вы этого не ждёте.

4. Порода собак корги — компактный пушистик с большими проблемами

Как выбрать собаку, чтобы избежать шерстяного хаоса. Фото © Wikipedia / FatFairfax

Эти маленькие звёзды соцсетей с короткими лапками и очаровательной улыбкой покоряют сердца с первого взгляда. Но густая шерсть собак породы корги превращает любой дом в место вечной линьки. Даже мощный пылесос сдастся перед их пушистым натиском. Хотите обнять корги перед выходом на работу? Запаситесь липким валиком. Мало кто знает, что собаки породы корги раньше использовались для управления стадом. Их короткие лапки помогали избегать ударов копыт. Теперь же главная миссия этих собак — завоевать ваше сердце и оставить след (в буквальном смысле) в вашем доме.

5. Порода собак аляскинский маламут — король шерсти

Life.ru рассказывает о породах собак, которые линяют сильнее всего. Фото © Wikipedia / Continentaleurope

Маламуты — это хаски на максималках. Густая, плотная шерсть собак этой породы будто создана для того, чтобы оставаться повсюду: на коврах, мебели и в воздухе. Если вы решите завести маламута, готовьтесь к генеральной уборке как к регулярному ритуалу. Но разве можно не простить этого такому волкоподобному красавцу? Забавный факт: маламуты — одна из древнейших пород собак, использовавшихся для перевозки грузов. Их сила и выносливость впечатляют, но их шерсть точно заставит вас пересмотреть планы по уборке.

Как справиться с шерстяным хаосом?

Какие собаки линяют больше всех. Фото © «Шедеврум»

Если ваша душа уже выбрала одну из этих пород, не волнуйтесь. Вот несколько советов: Вычёсывайте своего питомца регулярно. Это снизит количество шерсти в доме.

Инвестируйте в качественный пылесос и ролики для чистки одежды.

Подумайте о приобретении робота-пылесоса, который станет вашим незаменимым помощником.

Разместите в доме специальные коврики или пледы, которые легко стирать. Они помогут защитить мебель от шерсти.