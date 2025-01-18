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18 января, 11:19

Патриарх Кирилл провёл литургию в канун праздника Крещения

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

Чин великого освящения воды провёл викарий патриарха Кирилла, митрополит Звенигородский Арсений (Перевалов). Традиционно 18 и 19 января, в сочельник и в сам праздник Крещения, в РПЦ проводится торжественный водосвятный чин с особыми молитвами в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В конце службы священники окропили святой водой верующих, которые пришли в храм.

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А ранее в РПЦ объяснили, почему стоит отказаться от купания в проруби на Крещение. По словам иеромонаха Макария, ныряние в прорубь — это всего лишь традиция, которая не имеет отношения к церкви.

Дарья Нарыкова
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