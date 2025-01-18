Патриарх Кирилл провёл литургию в канун праздника Крещения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

Чин великого освящения воды провёл викарий патриарха Кирилла, митрополит Звенигородский Арсений (Перевалов). Традиционно 18 и 19 января, в сочельник и в сам праздник Крещения, в РПЦ проводится торжественный водосвятный чин с особыми молитвами в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В конце службы священники окропили святой водой верующих, которые пришли в храм.