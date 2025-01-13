Россиянам объяснили, как распознать неврологические заболевания у любимых питомцев
Доцент Меликова: Питомцы из-за болезни могут больше спать и меньше играть
Питомцы из-за болезни могут больше спать и меньше играть. Обложка © freepik
Наши любимые кошки и собаки, подобно человеку, могут испытывать головную боль, головокружение и другие проблемы, указывающие на неврологические заболевания. Распознать недуг порой бывает очень трудно, однако возможно с учётом неочевидных симптомов. Об этом «Газете.ru» рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.
В частности, она рекомендовала обратить вменение на характер поведения питомца, потому что животные из-за болезни могут больше спать и меньше играть. Если кошка или собака постоянно кружится на одном месте, трудно передвигается, пошатывается или регулярно падает, то это указывает на неврологию. А ещё при недуге им трудно наклониться к миске, поэтому приходится есть в лежачем положении.
«Также о плохом самочувствии питомца может сигнализировать состояние его шерсти, отсутствие аппетита, потеря веса, слезоточивость, неприятный запах изо рта. Не игнорируйте эти сигналы и обращайтесь к врачу», — призвала эксперт.