Магнит для инфекций: Ветврач раскрыл главную опасность собачьих секс-игрушек

Набирающие популярность в Сети секс-игрушки для собак не только не приносят питомцам пользу, но и угрожают их здоровью. Как порадовать братьев меньших и не оказать им медвежью услугу, Life.ru рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам специалиста, заполонившие маркетплейсы устройства для удовлетворения инстинкта размножения у собак попросту не имеют практического смысла. Он напомнил, что ранее в ветеринарных клиниках существовала услуга по снятию сексуального напряжения у кобелей, что включало использование специальных кукол, имитирующих самку. Однако подобные практики себя не оправдали.

Потом эти услуги ушли, потому что они оказались неэффективными. Чтобы как-то агрессию снимать или нетерпимость — не срабатывает. Поведенческие никакие показатели не улучшаются. Поэтому именно секс-игрушки никакого значения не имеют в практике Михаил Шеляков Ветеринарный врач

Кроме того, использование подобных приспособлений может представлять угрозу для здоровья питомца. По словам Шелякова, такие предметы являются магнитом для инфекций, особенно если их недостаточно тщательно обрабатывать после каждого использования. При этом, подчеркнул специалист, обычные игрушки очень нужны собакам. Они позволяют животным поддерживать зубы в хорошем состоянии, а также помогают хвостатым бороться со скукой.

«Для зубов мы рекомендуем в лечебных мероприятиях съедобные и несъедобные игрушки, потому что проблема с зубами достаточно частая у животных, особенно у собак миниатюрных пород», — напомнил ветеринар.